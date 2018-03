Polemiche sulle Mura: il sindaco e l'assessore Tazzer incontrano Treviso Sotterranea

TREVISO Il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, e l'assessore all'urbanistica Marina Tazzer hanno incontrato giovedì mattina i referenti di Treviso Sotterranea.

"L'associaizone aveva manifestato mercoledì contro un documento, il Piano degli interventi (ancora in fase di adozione), di cui ignorava i contenuti - commenta l'assessore Tazzer - E non poteva essere altrimenti, considerato che il PI era stato secretato fino alla sua adozione. L’associazione sosteneva che il piano non riconoscesse l’integrità del sistema bastionato ed il suo valore monumentale. E’ vero il contrario. E’anche grazie ai contributi formulati da Treviso Sotterranea nell’importante fase partecipativa, che il piano formula norme precise e puntuali riguardanti le Mura cittadine, gli interventi ammessi, il restauro scientifico del paramento murato e dei manufatti storici, la sistemazione delle aree scoperte, la tutela dei percorsi sotterranei. Tutti interventi volti alla conservazione alla tutela e alla valorizzazione del sistema murario di Treviso al fine di garantirne l’uso e la fruibilità pubblica. Percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto configurano il 'parco circolare delle Mura'. E’ stata totalmente ribaltata la norma relativa ai parcheggi del PRG 2001, che non sono più ammessi a ridosso delle mura cittadine. Nell’incontro avuto con Treviso Sotterranea, insieme al sindaco abbiamo ricordato loro tutto questo, ed anche l’opportunità, che la legge prevede, di ulteriori miglioramenti dei contenuti del PI con le osservazioni. Treviso Sotterranea - chiude l'assessore - potrà avanzare proposte migliorative".