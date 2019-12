Frodavano le assicurazioni con finti incidenti: nei guai un medico e un ex assessore

Prima fingevano un incidente stradale e poi, con la connivenza di un noto medico, si facevano compilare falsi certificati medici con cui si recavano da istituti assicurativi come Genialloyd e Generali per farsi indennizzare il danno. Questo il sistema adottato da una "cricca" i cui componenti spaziano dal trevigiano, al padovano e persino al veneziano. Nello specifico, come riporta "il Gazzettino", si tratta di 24 persone di cui 21 residenti nella Marca, due in provincia di Venezia ed uno in provincia di Padova. Tra i nomi iscritti nel registro degli indagati dal sostituto procuratore Maria Eugenia Macario Baj figurano soprattutto quello di Diego Gobbato, ex assessore di Volpago del Montello al tempo dell'amministrazione Toffoletto, e quello di Stefano Galliazzo, medico dell'ospedale di Montebelluna che avrebbe redatto 4.500 falsi certificati a propria firma. Nei guai sono quindi finite la Carrozzeria Caonada di Montebelluna e l'Autofficina-elettrauto Carrer di Volpago del Montello. Secondo la ricostruzione degli inquirenti venivano refertati infortuni inesistenti ai danni dei conducenti e delle persone trasportate nei veicoli coinvolti in molteplici incidenti fantasma, al solo fine di truffare le assicurazioni. La maxi inchiesta milanese è quindi ora volta a chiedere il rinvio a giudizio di tutte le persone coinvolte con l'accusa di frode ai danni delle assicurazioni per svariate centinaia di migliaia di euro.