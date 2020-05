Si allarga l'inchiesta per i decessi a Casa Fenzi: ora le morti sospette sono 22

Continua ad allargarsi a macchia d'olio l'indagine della Procura di Treviso sui decessi sospetti all'interno della struttura coneglianese di Casa Fenzi, Nelle ultime ore, infatti, sul tavolo del sostituto procuratore Anna Andreatta è comparso un nuovo fascicolo, il sesto in totale, in merito alla morte della 98enne Livia Morelli, deceduta giovedì proprio all'interno della casa di riposo. Come anche per i casi precedenti, al vaglio della Procura, si indaga ancora per omicidio colposo tanto che martedì prossimo all'anatomopatologo Antonello Cirnelli verrà affidato l'incarico di effettuare l'autopsia sulla donna, che era sì risultata negativa al tampone per il Covid-19 ma che poi è morta con febbre alta e polmonite. In ogni caso, in attesa dei risultati autoptici, i carabinieri del Nas, dopo aver acquisito cartelle cliniche e documenti, stanno in queste ore controllando anche le comunicazioni intercorse tra Casa Fenzi e l'Ulss 2, questo per cercare di capire come sia stata gestita da ambo le parti l'emergenza legata al Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.