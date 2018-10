Infarto sul campo da tennis, assicuratore muore a 48 anni

Stava giocando a tennis con gli amici, passando un sabato pomeriggio di svago dopo una lunga settimana di lavoro quando un malore improvviso l'ha fatto cadere a terra sul campo da gioco.

Dario Pattarello, assicuratore veneziano di soli 48 anni, è morto così sabato pomeriggio, al centro sportivo Arca di Spinea. A darne notizia è "Il Gazzettino di Treviso" che racconta come l'uomo fosse molto conosciuto anche in provincia di Treviso visto che, fino a un anno fa, aveva vissuto con la famiglia a Castelminio di Resana. Da alcuni mesi però Pattarello era riuscito a coronare il sogno della sua vita: trasferirsi con la moglie e i due figli in una grande casa con giardino nel comune di Noale. Sabato mattina l'assicuratore aveva tagliato l'erba ed era andato ad accompagnare sua figlia a catechismo. Dopo pranzo aveva appuntamento con degli amici per una tranquilla partita di tennis in compagnia. Chi era con lui afferma che l'uomo sembrava in perfetta salute. Dopo qualche scambio sul campo da gioco però, Pattarello si è accasciato a terra privo di sensi. Inutili i tentativi disperati per rianimarlo, l'uomo è morto sul colpo. Il centro sportivo di Spinea domenica è rimasto chiuso in segno di vicinanza alla famiglia dell'assicuratore scomparso. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni.