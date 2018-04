Fregona, ciclista colpito da infarto sul Cansiglio

FREGONA Malore per un ciclista questo pomeriggio ad Osigo, nel comune di Fregona. L'uomo ha accusato un dolore toracico, riscontrato poi essere un infarto miocardico, che ha richiesto l'immediato intervento degli uomini del suem118. L'elisoccorso ha raggiunto così la frazione di Osigo e ha calato sul posto con 25 metri di verricello medico ed infermiere. Il ciclista, B.M. italiano 46enne residente a Fontanafredda, nel pordenonese, è stato poi portato nel reparto di Cardiologia all'ospedale di Conegliano, fortunatamente non in gravi condizioni.