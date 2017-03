Malore fatale dal parrucchiere: donna di 74 anni viene stroncata da un infarto

CASTELFRANCO VENETO Si era recata dalla sua parrucchiera di fiducia per sistemarsi i capelli in vista del fine settimana e della cresima di ben due dei suoi dodici nipoti. Un'occasione di festa davvero speciale. Purtroppo però Rosetta Biasucci, casalinga di 74 anni d'età, non è mai più uscita dal negozio di via Staizza, nella frazione di Salvarosa.

Poco dopo le ore 11 un malore l'ha stroncata mentre stava aspettando che le si asciugasse il colore della nuova tinta. La titolare dell'attività ha subito avvisato i soccorsi che, dopo essere arrivati sul posto, hanno cercato in tutti i modi di rianimare la donna che però è spirata pochi minuti dopo. Da anni la signora Biasucci aveva problemi di cuore e per questo era stata costretta a vivere con il pacemaker. Da un controllo effettuato all'apparecchio solo qualche giorno fa sembrava che tutto fosse in regola, ma un infarto improvviso e inaspettato non ha lasciato alla donna alcuna via di salvezza. Vedova e madre di cinque figli, la vittima era una persona molto conosciuta in paese. Benvoluta da tutti e madre del consigliere comunale Andrea Beltrame del Pd, lascia un grande vuoto tra i suoi familiari e tra la gente che la conosceva. La data dei funerali non è ancora stata fissata ma probabilmente le esequie si terranno nei primi giorni della prossima settimana.