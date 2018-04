Cliente colpita da infarto, giovani estetiste la salvano

CASALE SUL SILE Stava aspettando il suo turno al centro estetico quando improvvisamente una donna, cinquantenne di Casale sul Sile, è stata colpita da un infarto - come riporta il Gazzettino di Treviso. La situazione è sembrata subito grave alle due giovani ventenni, titolari del centro estetico, che hanno immediatamente chiamato il 118. L'ambulanza del Suem è così partita a tutta velocità in direzione Casale sul Sile, ma gli operatori del 118 nel frattempo hanno guidato le due estetiste sulle manovre da compiere per salvare la 50enne.

Così con un continuo massaggio cardiaco e altre indicazioni degli operatori del Suem hanno salvato la vita alla donna fino all'arrivo dell'ambulanza. La 50enne parrebbe ora essere fuori pericolo curata al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.