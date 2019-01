Stroncato da un infarto sul campo di calcio: ex carabiniere muore a 57 anni

Stava partecipando a un tranquillo allenamento dei "Pulcini" del Calcio Veneto Orientale quando un malore improvviso lo ha fatto cadere a terra, privo di sensi, davanti agli occhi increduli dei suoi piccoli giocatori.

E' morto così Vincenzo Bellino, ex carabiniere di 57 anni impegnato da tempo come allenatore di calcio delle squadre giovanili del Veneto orientale. La sua scomparsa, riportata da "Il Corriere del Veneto", è avvenuta sul campo da calcio di Pramaggiore nei giorni scorsi. Originario della provincia di Foggia, Bellino era conosciuto soprattutto per il suo passato da ex carabiniere che lo aveva portato a trasferirsi a Summaga, frazione di Portogruaro. Per un periodo della sua carriera nell'Arma, Bellino era stato in servizio anche a Motta di Livenza, protagonista di molte operazioni di rilievo tra cui spiccano le indagini sul caso Unabomber. Sposato con la moglie Fiorella, originaria di Portogruaro, i due avevano due figli e conducevano una vita tranquilla e serena. Da vent'anni a questa parte Vincenzo si era appassionato al calcio e aveva iniziato ad allenare le squadre giovanili del Veneto Orientale. Inutili i soccorsi arrivati sul campo da calcio dopo il malore, Bellino è morto subito dopo l'arresto cardiaco. Una notizia che ha lasciato senza parole familiari e conoscenti dell'ex carabiniere. Sulla vicenda indaga ora la Procura di Pordenone per capire quali siano state le cause del malore e non è escluso che nelle prossime ore venga disposta un'autopsia sul corpo del 57enne. Nel fine settimana appena trascorso le società Pramaggiore, Annonese Fc e Calcio Veneto Orientale, in accordo con la Federcalcio, hanno deciso di sospendere tutte le partite del weekend sia delle giovanili che della prima squadra in segno di rispetto e vicinanza nei confronti dei familiari dell'ex carabiniere.