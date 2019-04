Cronaca Pederobba / Via Boschi, 50

Malore improvviso al lavoro: imprenditore muore a 67 anni

La tragedia martedì mattina in via Boschi a Pederobba. La vittima è Gianfranco Perozzo, classe '52, originario di Cittadella. L'uomo è morto in ospedale a Montebelluna