Infarto sul luogo di lavoro: operaio ricoverato in ospedale

Stava lavorando all'interno della palestra della scuola media Don Gnocchi, a Nervesa della Battaglia, quando è stato colpito da un malore improvviso che l'ha fatto cadere a terra privo di sensi.

Attimi di grande paura, nel pomeriggio di lunedì 22 giugno, per un operaio di una ditta trevigiana specializzata nella manutenzione degli estintori. Da Treviso, l'uomo, di circa 55 anni, si era spostato in Via Bombardieri del Re a Nervesa della Battaglia per controllare gli estintori nella palestra dell'istituto. L'infarto l'ha colpito proprio mentre stava lavorando. Immediata la chiamata ai soccorsi intervenuti sul posto con un'ambulanza, l'automedica e l'elicottero del Suem 118. I primi tentativi per rianimarlo sono avvenuti sul posto ma, vedendo che le condizioni dell'operaio erano gravi, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Conegliano. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Nervesa della Battaglia, al lavoro per fare luce sulle cause dell'incidente.