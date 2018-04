Colpito da un malore durante l'aperitivo: paura all'Osteria da Nea

SILEA Sarebbero ancora molto gravi le condizioni di salute del trentanovenne trevigiano che, nel tardo pomeriggio di domenica 22 aprile, è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava alla storica Osteria da Nea, in via Alzaia sul Sile, a Silea.

Stando a quanto riportato dai soccorritori intervenuti sul posto, M.M. trentanovenne residente nella Marca, sarebbe stato vittima di un improvviso e violento attacco cardiaco proprio durante l'ora dell'aperitivo nello storico e sempre affollato locale trevigiano. L'episodio è avvenuto pochi minuti dopo le ore 19. Le persone che si trovavano vicino al trentanovenne, intuita la gravità della situazione, hanno subito allertato i soccorsi. Arrivati in via Alzaia con un'ambulanza, gli uomini del Suem hanno provato a rianimare sul posto il trevigiano che è stato ricoverato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. Un intervento provvidenziale, quello dei medici, nonostante il trentanovenne si trovi al momento ancora ricoverato in condizioni critiche.