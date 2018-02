Infarto fatale in casa: panettiere muore a soli sessantun anni

MONFUMO E' un'intera comunità in lutto quella che in queste ore sta piangendo la scomparsa di Loris Bergamin, storico panettiere e titolare del panificio Il Fornaio. Il suo cuore ha smesso di battere nella mattinata di sabato 3 febbraio a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo.

A riportare la notizia è "La Tribuna di Treviso" che racconta come la tragedia sia avvenuta in casa del panettiere che si stava preparando a una nuova giornata lavorativa. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati i familiari dell'uomo che hanno subito chiamato sul posto i soccorsi. Quando l'ambulanza del Suem è arrivata a Monfumo però per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Inutili i tentativi disperati per rianimarlo, l'arresto cardiaco non gli ha lasciato alcuno scampo. La notizia della scomparsa di Bergamin a soli 61 anni si è diffusa rapidamente in tutto il paese, dove il panettiere era amato e conosciuto da tantissime persone. Ex paracadutista della Folgore con la passione per il volontariato e il motociclismo, era da poco diventato nonno grazie ai figli Ronnie e Samantha. Sconvolta dalla tragica perdita anche la moglie Cristina che non si dà pace per quanto accaduto. I funerali, non ancora fissati, dovrebbero tenersi nei primi giorni della prossima settimana.