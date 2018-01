Malore sulle piste da sci: una persona trasportata in elisoccorso a Treviso

TREVISO Domenica ricca di interventi per l'elisoccorso Leone 1 in forze al Suem di Treviso che, intorno alle ore 12.10, è intervenuto in Val di Zoldo per salvare la vita a una persona colpita da un forte dolore toracico mentre si trovava sulle piste da sci di Pecol.

Fortunatamente i soccorsi sono arrivati in tempo, avvisati da alcuni sciatori che avevano visto l'uomo, un sessantquattrene residente a Chioggia, accasciarsi a terra privo di sensi pochi minuti prima. Imbarellato e soccorso sul posto, D.G.S. (queste le iniziali della persona soccorsa) è stato portato d'emergenza all'ospedale Ca' Foncello dove gli sono state fornite le cure del caso. L'uomo aveva accusato un forte dolore toracico che in pochi minuti ha rischiato di degenerare in un infarto miocardico potenzialmente fatale. Il paziente ora si trova ancora ricoverato all'ospedale trevigiano. Le sue condizioni sono gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. La prontezza dei soccorritori trevigiani è stata decisiva ancora una volta.