Esce a tagliare l'erba: operaio del Comune trovato morto in strada

Un malore improvviso e fatale lo ha stroncato mentre stava curando il verde pubblico per conto del comune di Gaiarine. È morto così Vito Bazzo, operaio di 57 anni, trovato senza vita da un passante nella frazione di Albina.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 13 agosto. Sotto choc i familiari del 57enne, residente a Vazzola. L'operaio era sposato da 27 anni con la moglie Manuela. La coppia ha un figlio, Simone, di 24 anni. Cacciatore per passione e grande appassionato di bocce non aveva mai sofferto finora di particolari problemi di salute. I colleghi lo ricordano come un lavoratore volenteroso e sempre disponibile con tutti. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni.