Malore fatale in osteria nella notte, 39enne perde la vita

E' stato colto da un malore improvviso in osteria e, dopo una disperata corsa al pronto soccorso, ha perso la vita a soli 39 anni. E' morto così Daniele Franchetto, figlio di Renato Franchetto e Damiana Serato.

Originario di Castelfranco Veneto, era sposato con Federica Scomparin e viveva a Vedelago ormai da alcuni anni. In passato si era presentato tra i candidati alle elezioni comunali a sostegno del sindaco Cristina Andretta. Il drammatico episodio è avvenuto all'1.30 all'interno dell'osteria "Antica pesa" di via Papa Sarto a Vedelago. Daniele Franchetto è stato soccorso dal Suem 118 e trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco ma, nonostante i disperati tentativi per salvargli la vita, il giovane si è spento nelle scorse ore all'ospedale castellano. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Vedelago. La data dei funerali sarà annunciata nei prossimi giorni.