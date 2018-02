Invito a cena con furto del bancomat: due trevigiani si vedono sparire 20 mila euro

ISTRANA Un invito a cena, un bicchiere di vino...e poco dopo il conto in banca era svuotato. E' la singolare vicenda accaduta ai danni di decine di amanti, colleghi e pazienti di un'infermiera padovana. La donna, 34enne di origine romena - come riporta il Mattino di Padova, invitava fuori a cena colleghi di lavoro o semplici pazienti e dopo averli invitati a casa sua li stordiva, presumibilmente con dei farmaci a base di benzodiazepine, per poi derubarli. Mentre i presunti amanti erano in uno stato di incoscienza, la donna gli rubava il Bancomat, prelevando quanto più possibile dal conto.

Ad indagare sui fatti, oltre alla polizia e all'arma dei carabinieri padovana, si aggiungono anche i carabinieri di Castelfranco, in quanto parrebbe che tra le decine di vittime dell'infermiera "diabolica" ci siano anche due giovani trevigiani. Medesimo "abbordaggio" per i due pazienti, residenti a Istrana, i quali però, senza essere stati tramortiti e narcotizzati, si sono visti sparire ben 20 mila euro. Ora anche l'azienda ospedaliera di Padova vuole vederci chiaro, in quanto per la donna si ipotizza anche il reato di furto di farmaci dal reparto.