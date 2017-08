Incidente stradale in A4: code e rallentamenti anche verso la montagna

E' iniziato nel peggiore dei modi possibili il weekend che segna l'inizio del grande controesodo estivo su strade e autostrade del Veneto. Nelle prime di venerdì mattina, in A4, il traffico ha subito diversi rallentamenti a causa di un incidente avvenuto tra i caselli di San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Torino.

Le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti sono andate avanti per diversi minuti provocando le prime code del weekend nel tratto autostradale gestito da Autovie Venete. La situazione è rientrata alla normalità pochi minuti prima delle 8 di mattina e al momento non sembrano esserci grandi code o problemi nei due sensi di marcia della trafficatissima autostrada. Leggermente più critica invece la situazione al bivio tra la A27 e la strada statale 51 di Alemagna per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, dove al momento si registrano ben tre chilometri di coda. Sabato e domenica la situazione potrebbe diventare ancora più critica visti gli importanti flussi di veicoli in partenza dalle località balneari. Nuovi aggiornamenti sul traffico sono attesi nelle prossime ore.