Treviso saluta l'area ex Marazzato: iniziati i lavori per l'apertura del nuovo Iper Alì

TREVISO Il momento tanto atteso dai trevigiani è arrivato. Sono infatti iniziati in questi giorni i lavori per l'apertura, nel 2020, dell'Iper Alì sulla Noalese, nell'area che fino a qualche anno fa era stata della Marazzato. Si tratta di una superfice di 50mila metri quadrati di cui 11mila saranno a disposizione di molteplici negozi, senza però dimenticare l'ampio parcheggio e persino un campo da basket.

Come riporta "la Tribuna", dopo aver già abbattuto alcuni capannoni nei mesi scorsi, a giugno inizieranno i primi scavi per la creazione delle fondamenta di un nuovo stabile che conterrà parte del centro commerciale. Nel frattempo, per mantenere i permessi di vendita, l'Alì ha aperto un piccolo discount per tutti. Ciò che però continua a far infuriare i residenti, e non solo, è la prossima realizzazione di ben due rotatorie, una di fronte all'ingresso dell'ex Marazzato e una nei pressi dell'Aeroporto Canova. Insomma, entro due anni gli automobilisti dovranno percorrere la noalese e attraversare ben tre rotonde differenti in soli 800 metri: se non è un record, poco ci manca.