Asolo, nuovo episodio di inquinamento nel Torrente Muson: già trovato il colpevole

"Forse il messaggio non è chiaro! Lo ripeto: non sono tollerati episodi di inquinamento dei nostri corsi d'acqua! Nella tarda serata di venerdì il torrente Muson, in località Casonetto in riferimento al ramo proveniente da Monfumo, è stato oggetto di un nuovo episodio di inquinamento. A seguito di molteplici segnalazioni dei cittadini, che hanno allertato i Carabinieri Forestali, gli agenti della Forestale si sono recati sul posto sabato mattina, accompagnati dai tecnici dell'ARPAV. Ripercorrendo il corso del Torrente hanno poi scoperto la causa dell'inquinamento e il colpevole. Sono state quindi eseguite diverse campionature dell'acqua per evidenziare le sostanze sversate. Le sanzioni? Gli illeciti di inquinamento sono disciplinate dell'art. 452 bis del Codice penale (è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento dell'ambiente)!" A dirlo è il sindaco di Asolo Mauro Migliorini.

"Rinnovo il mio personale ringraziamento alla sensibilità dei cittadini che hanno immediatamente avvisato le forze dell'ordine. Un grande plauso ai Carabinieri Forestali della Stazione Asolo - Monte Grappa e ai tecnici ARPAV per l'ottimo lavoro svolto, con professionalità e tenacia - chiosa il primo cittadino asolano - La natura e l'ambiente non hanno voce, non possono lamentarsi, ma fortunatamente la nostra coscienza civile è attenta e vigile. Non possiamo tollerare episodi simili, la natura va tutelata, salvaguardata e protetta. Le prime sentinelle siamo noi, cittadini che abbiamo il piacere di vivere in questi meravigliosi luoghi".

