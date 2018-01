Piccoli politici crescono: a Breda di Piave si è insediato il consiglio comunale dei ragazzi

BREDA DI PIAVE Si è insediato nelle scorse ore a Breda di Piave il nuovo Consiglio Comunale Ragazzi. Sabato mattina, nella sala consiliare di Villa Olivi, un Consiglio Comunale straordinario “congiunto” con il Consiglio Comunale Ragazzi che si è così insediato e presentato alla comunità. Gabriele Nichele della classe 2°B è il nuovo sindaco dei ragazzi, eletto nella lista “I ragazzi di Breda”.

Alle elezioni del nuovo consiglio hanno partecipato ben 218 alunni delle scuole secondarie di primo grado, questa la lista dei consiglieri eletti: Tommaso Forlin classe 1°D, Angela Buosi classe 1°D, Davide Moretto classe 2°C, Margherita Cenedese classe 1°D, Pietro Romanello classe 1°C, Giulia Fiorotto classe 1°C, Marika Borghetto classe 2°A, Anna Favretto classe 2°B (Lista “I ragazzi di Breda”); Sofia Garrizzo classe 1°B, Pietro Condotta classe 2°A, Teresa Peluso classe 1°B (Lista “Keep Calm and help Breda”); Andrea Bortoluzzi classe 1°A (Lista “Breda Revolution”). “I miei complimenti ai ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato alle votazioni e alle elezioni del Consiglio Comunale Ragazzi – commenta il sindaco di Breda di Piave, Moreno Rossetto – è la dimostrazione che i nostri giovani hanno grande senso civico e voglia di partecipazione attiva alla cittadinanza, fa ben sperare per il futuro della nostra comunità. Complimenti ovviamente anche al sindaco e al Consiglio eletto. Faccio i miei personali auguri, confidando che il lavoro dei nostri ragazzi ci aiuti a progettare ancora meglio il futuro di Breda”.