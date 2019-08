Senza patente non si ferma al posto di blocco: inseguito e arrestato

Fuga e inseguimento da film nelle vie del centro di Oderzo. Mercoledì sera, verso le 23, una vecchia Fiat Punto guidata da un 60enne abruzzese non si è fermata all'alta dei carabinieri di Conegliano e ha tentato la fuga dalla Postumia fino alle vie del centro.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", dopo lo stupore iniziale gli uomini dell'Arma sono riusciti a bloccare il fuggitivo piazzando la volante di traverso sulla strada e bloccando di fatto ogni possibile via di fuga al 60enne. Dai controlli è poi emerso che l'uomo si era messo al volante senza patente dal momento che gli era stata revocata. A rendere il tutto ancora più grave il fatto che l'auto guidata dal 60enne fosse sprovvista di assicurazione. Processato per direttissima, il fuggitivo si è presentato davanti al giudice giovedì mattina ma l'udienza è stata aggiornata al 17 settembre. Il mezzo, sprovvisto d'assicurazione, è stato posto sotto sequestro.