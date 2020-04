Dà uno spinello ai carabinieri che l'avevano fermato: arrestato

Nella serata di giovedì 2 aprile a Cornuda, i carabinieri hanno arrestato un 45enne italiano residente a Pederobba trovato in possesso di 170 grammi di marijuana, 700 euro in contanti, un bilancino e del materiale per il confezionamento della droga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo era in auto quando è stato fermato dai carabinieri ad un posto di blocco. Alla vista dei militari M.A., operaio celibe, ha cercato di invertire il senso di marcia dandosi alla fuga. L'inseguimento è andato avanti per qualche chilometro prima che i carabinieri riuscissero a bloccarlo. Non potendo più scappare, il 45enne si è rifiutato di spiegazioni sul motivo della fuga ai carabinieri ha consegnato uno spinello. I militari, a quel punto, hanno deciso di perquisire l'abitazione dell'operaio trovando la marijuana e i soldi ricavati dallo spaccio. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ma dopo la convalida dell'arresto è tornato subito in libertà.