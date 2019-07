Senza targa non si ferma all'alt: moto da cross semina il panico in centro

Nella tarda mattinata di lunedì 8 luglio, gli agenti della Polizia locale di Montebelluna a bordo di una moto sono stati impegnati nell'inseguimento di una moto da cross attraverso alcune vie del centro e fino a Biadene.

La moto era sprovvista di targa e il conducente non si era fermato all'alt avvenuto nella parte ovest del centro. Nonostante l’inseguimento, il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce, seminando le forze dell'ordine. Il Comando sta ora visionando le immagini delle telecamere poste lungo il percorso effettuato durante la fuga per il riscontro di elementi utili sia all'identificazione del motociclo che del relativo conducente.