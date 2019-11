Tentano un furto in casa e rubano un'auto: scoperti, cercano di investire i carabinieri

Serata movimentata quella di sabato in quel di Orsago, precisamente nei pressi dell'incrocio semaforico tra via Dalmazia e la Pontebbana. Verso le ore 21, infatti, una pattuglia in borghese dei carabinieri di Vittorio Veneto ha intercettato una Peugeot 309 rubata e con a bordo tre uomini che poco prima avevano tentato un furto in un'abitazione di Cordignano. Alla vista dei militari però, che una volta scesi dall’autovettura hanno intimato l’alt al gruppo, l'uomo alla guida ha effettuato retromarcia tentando di investirli. Nella fuga il mezzo ha poi tamponato un Mercedes GL, per poi dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Inutile, purtroppo, ogni successivo tentativo di inseguimento e ricerca dei veicolo rubato.