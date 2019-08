Sfreccia a 150 all'ora in Pontebbana, poi si schianta: maxi multa e 50 punti in meno

Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 agosto una pattuglia della polizia stradale di Treviso, durante una serie di normali controlli, ha intimato l’alt ad una Fiat Punto che stava viaggiando lungo la Pontebbana nel Comune di Spresiano, in direzione Treviso.

Il conducente, alla vista degli agenti, invece di rallentare, ha accelerato di colpo cercando di darsi al fuga. Prontamente gli agenti, si sono messi all’inseguimento dell'uomo che ha iniziato a lanciarsi in manovre spericolate pericolosissime. Numerosi sorpassi in prossimità di curve e incroci con ridotta visibilità, in tratti di strada all’interno di centri abitati con limiti massimi di 50 chilometri all'ora. L’inseguimento è andato avanti per decine di chilometri, visto che il protagonista, arrivato a Treviso, ha invertito il senso di marcia rilanciandosi in una folle corsa nuovamente lungo la Pontebbana, raggiungendo anche velocità superiori ai 150 chilometri all'ora passando più volte con il rosso a numerosi incroci.

Gli uomini delle forze dell'ordine, dopo averlo seguito a debita distanza, lo hanno raggiunto a Susegana, nel comune di Ponte della Priula, solo perché l'uomo ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada. Prontamente soccorso, il conducente una volta accertato che fosse illeso, veniva identificato per un giovane poco più che ventenne nato e residente nella provincia trevigiana, per lui sono scattati tutti i controlli di rito, dai quali è emerso che il tasso alcolemico era 4 volte superiore il limite massimo consentito dalla legge imposto in 0,5 g/l. Nei confronti del predetto scattava la denuncia per resistenza e guida in stato di ebbrezza con il contestuale ritiro della patente di guida per la successiva revoca del documento; lo stesso veniva inoltre sanzionato ai sensi degli articoli: 141/3-8 (velocità pericolosa), 148/12-16 (sorpasso in corrispondenza intersezione), 148/11-16 (sorpasso in corrispondenza lanterna semaforica) 148/10-16 (sorpasso in corrispondenza di tratto curvilineo), 146/2 (violazione segnaletica orizzontale) 146/3 (inosservanza luce rossa semaforica), 141/2-11 ( perdita del controllo del veicolo) 15/1- 2 ( danneggiamento manufatti) 192/6 (mancato arresto ad alt imposto dalla Polizia) del codice della strada che comporteranno il pagamento di sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro e la decurtazione di oltre 50 punti.