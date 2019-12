Litiga con la madre e scappa di casa: folle inseguimento con i vigili

Poco prima delle 18.30 di martedì 17 dicembre un lungo inseguimento ha interessato la zona di Selvana fino a Viale Brigata Marche nel Comune di Treviso. La vicenda ha avuto inizio con un violento litigio tra una donna di 40 anni, con problemi psichici, e sua madre.

In un primo momento la 40enne si è barricata in casa, lasciando fuori di casa la mamma. All'arrivo della volante dei vigili urbani la donna è fuggita salendo a bordo dell'auto del padre e iniziando a correre contromano in diverse strade del quartiere di Selvana, seminando panico e scompiglio tra gli automobilisti che se la sono trovata davanti. Inevitabile l'inseguimento con i vigili a serene spiegate. Arrivata in Viale Brigata Marche la 40enne si è schiantata contro un'auto in uscita da una laterale. La donna ha provato ancora a fuggire ma i vigili l'hanno bloccata prima che potesse allontanarsi di nuovo. La fuggitiva è stata ricoverata in pronto soccorso dove si è dovuta sottoporre a un esame psichiatrico. La polizia locale non l'ha arrestata in attesa degli esiti degli esami sulle sue condizioni di salute. Nessuna persona è rimasta ferita, fortunatamente, nel folle inseguimento. Tre le auto incidentate: quella guidata dalla 40enne, la vettura colpita in Viale Brigata Marche e l'auto dei vigili che hanno dovuto scontrarsi con la 40enne per bloccarle la fuga.