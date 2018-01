A Riese ricompare l'autovelox tanto odiato dai cittadini ed è subito polemica

RIESE PIO X Prima scompare all'improvviso, poi altrettanto senza preavviso ricompare dal nulla. E' questa la sorte toccata all'odiato autovelox di via Kennedy a Riese Pio X sulla strada che porta ad Altivole. A dicembre l'apparecchio era stato infatti disinstallato in maniera temporanea per alcuni controlli di taratura che il Comune aveva richiesto, ma come riporta "il Gazzettino" nelle scorse ore è tornano nella sua posizione originale, pronto a mietere nuove 'vittime' dell'alta velocità. Una scelta però ossia quella di rimetterlo al suo posto, invisa alla maggior parte dei residenti e dei pendolari della zona che da tempo richiedono la rimozione definitiva dell'autovelox o perlomeno una sua miglior visibilità o segnalazione. Ed il perchè è presto detto: da agosto a dicembre 2017 sono stati comminati circa 20mila verbali di accertamento per un totale di 2 milioni e 400mila euro. Se non è 'fare' cassa questo...