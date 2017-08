Asolo: avviati i lavori per la realizzazione di una rete a banda ultra larga

ASOLO Sta diventando realtà grazie all'accordo siglato tra TIM e l'amministrazione comunale la realizzazione della rete in fibra ottica ad Asolo, con l’obiettivo di rendere disponibili servizi innovativi a cittadini e imprese grazie proprio alla rete internet super-veloce.

Il programma di copertura del territorio del comune di Asolo prevede entro l’anno di raggiungere la quasi totalità della popolazione, grazie alla posa di 14 chilometri di cavi in fibra ottica, che collegano 20 armadi stradali alle centrale. Per le aree del territorio che non saranno raggiunte da questo intervento, seguiranno dei potenziamenti, con l'obiettivo di coprire la quasi totalità del paese. Per la posa dei cavi verranno utilizzate le infrastrutture esistenti sia di proprietà di TIM sia pubbliche, in un accordo con l’Amministrazione, come ad esempio quella per la pubblica illuminazione . In caso di scavi, saranno utilizzate tecniche e strumentazioni innovative a basso impatto ambientale che minimizzano i tempi di intervento, l’area occupata dal cantiere, l’effrazione del suolo, il materiale asportato, il deterioramento della pavimentazione e, conseguentemente, i ripristini stradali.

Famiglie e imprese di Asolo potranno cominciare a usufruire di connessioni con velocità fino a 200 Megabit al secondo, che miglioreranno nettamente l’esperienza della navigazione in rete da casa o dall’azienda, abilitando nuovi servizi. Con la fibra sarà possibile accedere a contenuti anche in HD, fruire di contenuti multimediali su smartphone, tablet e smart TV. Le imprese potranno accedere a soluzioni professionali evolute sfruttandone al meglio le potenzialità, dalla telepresenza alla videosorveglianza. Un passaggio importante che apre nuove possibilità per i settori sia pubblici che privati in tematiche come la sicurezza, il monitoraggio del territorio, l’info mobilità, la videosorveglianza, il monitoraggio del territorio. Tutte nuove possibilità per famiglie, imprese e per un territorio comunale vocato al turismo, smart e 3.0.

Il Sindaco di Asolo Mauro Migliorini si è detto soddisfatto di questa collaborazione con TIM che porta la banda ultralarga nel territorio comunale: “È una grande soddisfazione per l’Amministrazione vedere il potenziamento dei servizi di banda ultralarga di TIM sul nostro territorio. Grazie a questo investimento sul fronte delle comunicazioni tecnologiche, i cittadini e le aziende che operano nella città di Asolo possono usufruire di una connessione veloce e sicura. È motivo di particolare orgoglio per questa Amministrazione proseguire nell’ impegno di essere sempre all’avanguardia sul fronte dell’innovazione tecnologica e della trasformazione digitale della società, nel segno della "Smart Cities".