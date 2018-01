Interventi di manutenzione: Piave Servizi lascia senz'acqua cinque comuni della Marca

CODOGNE La società Piave Servizi ha comunicato nelle scorse ore che, dalle ore 22:00 di lunedì 15 gennaio alle ore 03:00 di martedì 16 gennaio, sarà in programma un intervento di manutenzione alla rete adduttrice dell'acquedotto.

In tale circostanza sarà dunque sospesa l'erogazione dell'acqua e potranno verificarsi notevoli cali di pressione nei comuni di Codognè, Mareno di Piave, San Fior, San Vendemiano e Vazzola, nello specifico nelle aree indicate: a Codognè nell'intero territorio comunale, a Mareno di Piave nell' intero territorio comunale eccetto la frazione di Santa Maria del Piave, a San Fior in via Moranda, via Moranda Alta, via Camerin, Piazza Venezia, via Cav. di VV, via Don A. Munari, via F. Baracca, via Padovan, via Pieve, via Cal del Vallon, via Generai, via Poloni, via Stortan, via Gaiotti, a San Vendemiano in via Calpena, via Montegrappa, vicolo Montello, vicolo Dolomiti, via Risorgimento, via De Marchi, via Longhena, vicolo Pasubio e tratto di via Roma (da via Longhena fino a via Vittorio Veneto). Vi potranno essere inoltre cali di pressione e temporanee sospensioni dell’erogazione nella zona di Borgo Saccon, via Ungheresca Sud e frazione Zoppè. A Vazzola infine l'acqua sarà tolta nell'intero territorio comunale. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli l’intervento verrà posticipato a 24 ore dopo. Per tutte le ulteriori informazioni, i cittadini potranno rivolgersi direttamente a Piave Servizi Srl al numero verde di pronto intervento 800 590705.