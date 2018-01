Maltempo e capannoni in fiamme: i vigili del fuoco di Asolo tirano le somme del 2017

ASOLO Dalle forti e improvvise ondate di maltempo che la scorsa estate hanno flagellato la nostra Regione fino ai numerosi incendi in fabbriche e capannoni della zona, il 2017 è stato un anno particolarmente intenso per i vigili del fuoco di Asolo.

A dimostrarlo sono i dati diffusi nelle scorse ore dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Migliorini e dallo stesso corpo dei vigili del fuoco che ha portato a termine il resoconto degli interventi svolti negli scorsi mesi. 253 il numero di operazioni portate a termine con successo dai pompieri asolani e, il dettaglio degli interventi, ci fa ben capire quali siano stati gli eventi salienti nel corso dei mesi scorsi: 21 incendi si sono svillupati a causa di problemi con camini e canne fumarie, sono state sette invece le fabbriche andate a fuoco, mentre 65 gli incendi generici a sterpaglie, cassonetti, fienili e automobili. Un ruolo centrale nel 2017 l'ha giocato il maltempo che ha costretto i pompieri a 23 interventi per allagamenti e 52 tagli piante. Sono stati invece 72 gli interventi per soccorso persona, soccorso animali e pali pericolanti, per concludere con un incendio boschivo che non ha causato troppi danni alla vegetazione. Ventisette i vigili del fuoco operativi ad Asolo, mentre gli interventi per essere risolti e portati a termine, hanno richiesto 436 ore di tempo.