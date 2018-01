Intossicati dal monossido di carbonio ad un pranzo di famiglia: in cinque all'ospedale

TREVISO Doveva essere un semplice pranzo di famiglia per festeggiare insieme l'Epifania, ma alla fine si è tramutato in una corsa all'ospedale con sintomi di vomito e giramenti di testa. Come difatti riporta "la Tribuna", circa una decina di persone intorno alle 16 di domenica si è presentata al Pronto Soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso spiegando che poco prima tutta la famiglia aveva avvertito un malessere improvviso.

Qualcuno aveva pensato si potesse trattare di qualche alimento magari scaduto o non ben conservato, ma ai medici del nosocomio è subito apparso chiaro che tutti loro avessero i sintomi dell'inalazione del monossido di carbonio. A quel punto tre donne e due uomini sono stati fatti subito salire in ambulanza e portati in urgenza a Marghera per un trattamento con la camera iperbarica, mentre i restanti componenti del nucleo familiare sono stati quasi subito dimessi. A causare il malessere sarebbero comunque state alcune piccole stufette che erano state accese nell'abitazione, usata però di rado, che si trova in via Santa Bona Nuova, tanto che sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco per tutti i controlli di rito.