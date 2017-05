Bimbo di due anni investito nel giardino di casa dall'auto del padre: ricoverato, è grave

BORSO DEL GRAPPA Una distrazione improvvisa, una retromarcia troppo veloce, una tragedia sfiorata. Terribile spavento per un papà di Borso del Grappa, nella tarda mattinata di sabato, dopo essersi reso conto di aver inavvertitamente investito con la sua auto il figlio di appena due anni.

Salito in macchina per una serie di commissioni, l'uomo non si è accorto che vicino alla vettura in sosta nel giardino di casa stava giocando indisturbato il suo bambino. I sensori non hanno suonato e così l'uomo ha centrato in pieno il figlio, scaraventandolo al suolo. Un impatto violento, che ha colto di sorpresa il genitore e soprattutto il piccolo. Sconvolto dall'accaduto, il padre è corso al pronto soccorso di Padova per chiedere aiuto ai medici. Tra le ferite riportate dal figlio, la più grave sembra essere al momento la frattura del bacino. Vista la gravità dell'incidente, la prognosi, al momento, resta riservata anche se, stando a quanto riportato dai medici, il piccolo non sembra essere in pericolo di vita.