Investito sui binari, treni cancellati e ritardi sulla linea Venezia-Udine

TREVISO Disagi e ritardi oggi pomeriggio, 3 gennaio, per i passeggeri in transito e in partenza dalla stazione di Treviso. Un investimento mortale avvenuto verso le 15 nei pressi della stazione di Pordenone, ha bloccato la linea Venezia-Udine causando notevoli ritardi. La tratta ha subito dei ritardi di 40-45 minuti, ma parrebbe dai monitor della stazione che i tempi di attesa si siano protratti fino a due ore. Un treno è stato soppresso sempre sulla linea Venezia-Udine ma sembrerebbe che anche un treno proveniente da Oderzo sia stato cancellato.