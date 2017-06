La trevigiana Irene Guiotto vince un nuovo premio per la poesia al "Festbook" di Caserta

BREDA DI PIAVE Un altro prestigioso riconoscimento per Irene Guiotto ospite della comunità alloggio "Casa Spigariol Minatel" di Breda di Piave. Dopo il primo premio al concorso nazionale di poesia "Fides Milani Finotti" di San Giorgio delle Pertiche (PD), del 7 maggio scorso, è arrivato l'invito al reading poetico nell'ambito del "Festbook" di Caserta, una quattro giorni all'insegna dei libri, della creatività e dell'inventiva che ha coinvolto oltre 4mila persone in 45 eventi lungo le piazze e le vie del centro casertano e nell'Università Vanvitelli, uno dei main sponsor della manifestazione con la Società Dante Alighieri.

Alla lettura dei componimenti poetici, da parte di giovani attori della scuola di recitazione "Il Pendolo", è seguita la premiazione che ha visto Irene Guiotto ancora una volta protagonista ricevendo direttamente il premio dalle mani del sindaco di Caserta, il dott. Carlo Marino e dell'assessore alla Cultura ed Istruzione dott.ssa Daniela Borreli. "Un traguardo, questo di Irene, che come Fondazione Il Nostro Domani ci rende orgogliosi e che conferma la validità dei progetti d'inclusione e dei percorsi formativi che coi nostri operatori mettiamo in atto assieme alle famiglie per far sì che la disabilità divenga ricchezza ed opportunità e non, come ancora purtroppo accade, peso e vergogna".