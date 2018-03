Il progetto di alternanza scuola lavoro all'Istituto Besta fa progettare giochi d'aula

TREVISO Anche quest’anno si è svolto con successo il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro tra l’Istituto Professionale "Fabio Besta" di Treviso e Smile to Move, con il supporto di Unindustria Treviso. Dopo la bellissima esperienza dell’anno scorso, che ha visto una classe dell’Istituto alle prese con la realizzazione di gadget natalizi, la classe 4Dscp di quest’anno si è dovuta cimentare con l’ideazione di prototipi di giochi d’aula. Dal 2007 Smile to Move (www.smiletomove.it) si occupa di formazione aziendale rendendo il training coinvolgente, divertente ed efficace. La freschezza e la creatività dei giovani studenti rappresenta quindi un’opportunità per implementare ancora di più questo approccio e mantenere alta l’attenzione verso nuove generazioni e modalità di apprendimento.



Per garantire l’efficacia dell’esperienza, la classe ha partecipato a dei workshop su come lavorare correttamente in team, far emergere e valorizzare i talenti dei singoli, individuare il target cliente, conoscere la filiera del valore aziendale. Inoltre Smile to Move ha supportato i ragazzi durante tutta la fase di progettazione, aiutandoli ad analizzare punti di forza, debolezza e aree di miglioramento delle proposte. 16 ragazzi, 5 squadre e tante idee: regole, pedine, premi, tabelloni, costruzioni, penalità, contenuti. In un percorso durato 3 mesi gli studenti si sono confrontati con le dinamiche del lavoro di gruppo, il contatto con possibili fornitori, il rapporto con la committenza. Grazie al supporto della Dirigente Scolastica Sandra Messina, dei referenti di Alternanza Scuola Lavoro Giovanni Grasso e Ilaria Toldo e dei docenti Manlio Di Giorgio, Dario Antonini e Mattia Chiarin, i ragazzi hanno prototipato le loro idee e le hanno presentate a una giuria di esperti in occasione dell’evento finale che si è tenuto presso l’istituto il 14 marzo.

Al primo posto il team Happy Group (Angela Tiseno, Sabri Soukaina, Daniele Adolfo Grosso e Marco Fiorese), con il gioco Tower of Smile. Al secondo posto il gioco Mount Smile con il gruppo S.P.E.E.D. (Martina Tomada, Nicolas Rossetto, Tobias Morando); terzo team Makeyour factory (Elena Paoli, Nikola Jaksic, Nadeida Stratan) con il gioco 2099; quarto Game of Smile (Erika Bresolin, Cristian Baldissin e Mattia Falcomer) con I Mucho Macho: quinti 1-2-3 Smile! (Laura Tasca, Concetta Maietta e Riccardo Zanchetta) con Smile to Win. I prototipi realizzati sono davvero centrati e i migliori verranno finalizzati da Smile to Move. La decisione della giuria sarà molto difficile, i lavori verranno valutati su organizzazione del processo, sostenibilità economica, elementi di unicità, replicabilità. Sicuramente però tutti i ragazzi hanno già vinto in termini di gioco di squadra, a volte la sfida più grande è stata proprio quella di comunicare all’interno del team per portare a termine un progetto concreto. Obiettivo raggiunto!