Fermato e arrestato dai carabinieri, era ricercato per il furto di un borsello

I carabinieri di Istrana, nel pomeriggio di giovedì ha fermato e controllato Danilo Cristiano De Cesare, operaio 35enne, residente in provincia di Foggia. Nei confronti dell'uomo è stato notificato un ordine di esecuzione pena di tre mesi e 28 giorni di reclusione, per un furto aggravato di un borsello, commesso in provincia di Foggia nel luglio 2015. L'uomo è stato accompagnato presso il carcere di Treviso, per scontare la pena.