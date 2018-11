Si rompe una tubatura, fuga di gas alla Snam di Istrana

Allarme nella notte, poco dopo le 3.05, presso l'impianto Snam di via Fossalunga a Istrana, per una fuga di gas metano provocata dalla rottura di una tubatura in una cabina. Il sistema d'allarme, subito scattato, ha automaticamente chiuso il tratto di condotta interessato. Al lavoro fino all'alba i vigili del fuoco.