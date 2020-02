Camion da 60mila euro rubato: i carabinieri lo trovano e lo restituiscono

Era parcheggiato a bordo strada e ai militari è bastato fare un controllo della targa per scoprire che quel veicolo era stato rubato la settimana scorsa nella Marca.

Furto da 60mila euro

Domenica mattina i carabinieri della strazione di Trebaseleghe hanno rinvenuto in via Cappelletta un autotreno Iveco Margius con annesso rimorchio che era in sosta abbandonato. All'interno, nel cassone posteriore, erano sistemati diversi attrezzi da lavoro. Il camion è risultato quello rubato lo scorso 31 gennaio a Istrana ai danni della società Cadorin srl. Il valore complessivo del veicolo e della merca stipata si aggira attorno ai 60mila euro. I carabinieri hanno contattato i proprietari che sono potuti così tornare in possesso del mezzo. Sono ora in corso accertamenti per scoprire chi abbia commesso il furto.