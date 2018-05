Dramma a Istrana, cade in una canaletta e muore annegato

ISTRANA Tragedia in mattinata ad Istrana, in via fratelli Bandiera. Un 55enne del luogo, Flavio Santoro, è precipitato in un canale ed è morto annegato, trascinato dalla corrente. L'uomo era incaricato della lettura dei contatori dell'acqua nella zona: è finito in acqua, secondo una prima ricostruzione, cercando di afferrare un misuratore che era finito nel canale (e non è stato più rinvenuto) dopo esser stato appoggiato su un muretto. Inutili purtroppo i soccorsi da parte degli infermieri del Suem 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il 55enne; per recuperare la salma sono giunti anche i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Istrana.