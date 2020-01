Furti di generi alimentari al market, tre donne denunciate

Tre persone denunciate per furti di alimentari al market. I carabinieri di Istrana, al termine di accurate indagini, nei giorni scorsi, hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Treviso una donna 36enne, residente in provincia, che a metà gennaio aveva rubato alcuni prodotti, occultandoli sotto i propri indumenti. I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato, sempre per lo stesso reato, una 18enne ed una 39enne, entrambe senza fissa dimora. La malviventi avevano trafugato alcuni alimenti in un supermercato del centro.