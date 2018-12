Grave lutto nel Gruppo Pro-Gest, è mancata Donatella Zago

E' scomparsa oggi, all'età di 63 anni, Donatella Zago, sorella di Bruno Zago (Amministratore Delegato del Gruppo Pro-Gest). Donatella ha iniziato a lavorare a fianco del fratello fin dalla nascita dell'azienda, contribuendo anno dopo anno allo sviluppo del Gruppo.

Questo l'omaggio della famiglia: "Ci lascia un esempio di forza, di impegno e di tenacia che mai potremo sufficientemente ringraziare. Per tutta la nostra famiglia e per la Pro-Gest un punto di riferimento, una professionista instancabile sempre in prima linea e una guida per tutti i collaboratori che hanno avuto la possibilità di lavorare al suo fianco. Ci lascia una sorella, una cognata, una zia, che ha dedicato la sua vita al successo del nostro Gruppo. Il suo ricordo e il suo esempio rimarranno vivi nei nostri cuori e nelle nostre Aziende per sempre". Il funerale si svolgerà sabato 22 dicembre alle 14:30 presso la Chiesa Santa Maria Assunta di Zero Branco.