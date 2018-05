Rubano energia elettrica per 10mila euro, quattro denunciati

ISTRANA Due donne di 54 e 18 anni, un 58enne ed un 19enne, tutti nomadi e residenti in una villetta a pochi passi dall'ingresso dell'aeroporto militare di Istrana, sono stati denunciati dai carabinieri per il reato di furto di energia elettrica. Gli zingari, secondo quanto accertato da Enel Energia e dai militari dell'Arma, si erano allacciati abusivamente, fin dal 2012, alla rete pubblica riuscendo così a "rubare" energia elettrica per un "bottino" di circa 10mila euro.