Eurofighter superano la barriera del suono a Milano: erano partiti dalla base di Istrana

MILANO Due forti "esplosioni" sono state sentite in tutto il Nord Milano intorno alle 11 di giovedì 22 marzo 2018. I boati sono stati uditi dalla città fino ai confini della provincia di Varese. Tantissime le telefonate ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, da parte dei testimoni, per segnalare la cosa. In alcuni casi hanno anche tremato i vetri e molte persone sono scese in strada pensando al terremoto. Non solo: due scuole elementari una di Paderno, l'altra di Bovisio Masciago, sono state evacuate per precauzione.

Come è stato confermato a MilanoToday da parte della questura e dell'Aeronautica militare, si sarebbe trattato del superamento della velocità del suono da parte di due caccia militari, due Eurofighter, partiti dall'aeroporto militare di Istrana nel Trevigiano. I due velivoli, sempre secondo fonti dell'Aeronautica, sarebbero stati "autorizzati" a superare Mach 1. La manovra, infatti, sarebbe stata permessa per intercettare un aereo di linea che, entrato nello spazio aereo italiano col segnale disattivato, avrebbe cambiato repentinamente rotta per cause sconosciute.

In Lombardia si è sentito un boom sonico: rumore che si crea dall'onda d'urto prodotta dall'aria attraversata da un oggetto, in questo caso un aereo, che passa da velocità subsonica a velocità supersonica (oltre 1.195 km/h). Quando un velivolo viaggia a velocità supersoniche sta andando più veloce del proprio di suono: sulla punta del mezzo viene prodotta un'onda di pressione che si propaga a forma di cono, il cono di Mach. La grandezza del cono dipende dalla velocità effettiva dell'aereo.

L'Eurofighter Typhoon è un velivolo militare bimotore, con ruolo primario di caccia intercettore. È utilizzato dall'aeronautica militare italiana, dalla Luftwaffe (Germania), Royal Air Force (Regno Unito), e dall'Ejército del Aire (Spagna). Può raggiungere la velocità massima di 2 Mach: 2.495 Km/h.