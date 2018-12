Istrana sotto assedio dei ladri, nella notte colpiti: canonica, asilo, oratorio ed elementari

Un vero e proprio raid mirato messo a segno in poche ore con i favori della notte. Questo quanto accaduto nelle scorse ore a Istrana dove i ladri hanno colpito in sequenza: la canonica, l'oratorio, l'asilo e la scuola primaria "Pezzani". Per prima cosa, i malviventi hanno scassinato le porte d'ingresso degli edifici siti in via Storti, trafugando complessivamente circa 1.400 euro; mentre successivamente sono penetrati all'interno della scuola elementare di via Santa Bertilla da cui sono scomparsi ben 7 pc portatili e almeno 2mila euro. Fortunatamente i danni verranno coperti dall'assicurazione, ma l'amaro in bocca rimane, soprattutto per un gesto vile effettuato giusto sotto Natale. In ogni caso, a seguito delle denunce sporte sia dal 54enne parroco Don Fabio Barocco che dal 64enne preside Gianmichele Costa, i carabinieri di Istrana indagano ora sul caso dopo aver informato l'Autorità giudiziaria di competenza.