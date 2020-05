Incendio in una casa abbandonata, al lavoro i vigili del fuoco

Misterioso incendio nella notte tra giovedì e venerdì, alle 2.50 circa, a Istrana in via Nazario Sauro. Ad essere interessata una vecchia casa colonica abbandonata, a tre piani, già pericolante. Sul posto sono intervenute ben quattro squadre dei vigili del fuoco di Treviso e Castelfranco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza dei luoghi, con un lavoro che è durato tre ore circa.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto.

