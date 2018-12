Malore alla guida, muore 47enne montebellunese

E' stato colto da un malore improvviso, un infarto, che non gli ha lasciato scampo mentre era alla guida della sua auto. La tragedia si è consumata nella serata di mercoledì, poco dopo le 22.30, a Istrana lungo via Postumia Romana Postumia. A perdere la vita un 47enne di Montebelluna, Michele Scandiuzzi. La passeggera che viaggiava con lui in auto, una 44enne, è riuscita a prendere il controllo del veicolo, accostandolo a bordo strada. Poi è scattato l'allarme al 118. Minuti concitati in cui la donna ha tentato di fare il possibile per salvare la vita all'uomo, in attesa dei soccorsi. Gli infermieri del Suem hanno cercato a lungo di far ripartire il cuore dell'uomo che purtroppo non si è più ripreso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Montebelluna. Sarà ora la Procura di Treviso a decidere se sulla salma dell'uomo sarà effettuata o meno un esame autoptico per fugare ogni dubbio circa le cause del decesso.