Spaccio di cocaina, arrestati dai carabinieri due giovani di 22 e 29 anni

Sabato scorso, nel corso della nottata, a Vedelago, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Castelfranco Veneto hanno arrestato, in flagranza di reato di detenzione e vendita di sostanza stupefacente, un 22enne ed un 29enne di Istrana, i quali, dapprima hanno ceduto una dose di cocaina da un grammo circa ad un giovane assuntore della zona, quindi venivano trovati in possesso di altri 33 grammi di analoga sostanza, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga e alla somma di circa 2.000 euro, il tutto sottoposto a sequestro. I due trevigiani venivano, rispettivamente, il primo associato alla Casa Circondariale di Treviso e il secondo collocato agli arresti domiciliari.