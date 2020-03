I phone X a 700 euro: sembrava un'offertona, era la "solita" truffa

I carabinieri della stazione di Istrana hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di truffa, un uomo 40enne e una donna 26enne, entrambi residenti in provincia di Catanzaro e conosciuti alla giustizia. I due calabresi hanno dapprima messo in vendita in internet un telefono Iphone XS Max al prezzo di 700 euro, quindi si facevano versare da un trevigiano, con bonifico bancario, l'intera somma, per poi rendersi completamente irreperibili.

