Notte brava, fermato alla guida con un tasso alcolemico di 2,26 gr/l

Era probabilmente reduce da una notte brava, durante la quale aveva alzato un pò troppo il gomito. La stangata per il protagonista di questa vicenda, un operaio trevigiano di 40 anni, è arrivata nella notte tra sabato e domenica, alle 2.30 circa. A ordinare l'alt all'automobilista sono stati i carabinieri della stazione di Istrana che lo hanno denuncisto per guida in stato di ebbrezza. Il 40enne era alla guida della propria autovettura Renault Clio ed è stato controllato in via Postioma di Istrana, con un tasso alcolemico di 2,26 gr/l. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.