Malore fatale in auto: meccanico di 59 anni stroncato da un infarto

ISTRANA Ha avvertito un improvviso malore alla guida mentre stava percorrendo via Baracca, a Istrana. E' riuscito ad accostare il veicolo a bordo strada e a scendere per chiedere aiuto ma per lui non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita, stroncato da un infarto improvviso e fatale, un meccanico di 59 anni, Vanio Nasato, molto noto nel paese perchè titolare di un'officina meccanica in piazzale Roma.

Il dramma si è consumato poco dopo le 9. Quando l'ambulanza del Suem 118 è giunta sul posto per l'uomo ormai non c'era più nulla da fare: inutili le manovre di rianimazione praticate dai medici. Intervenuti in via Baracca anche i carabinieri della stazione di Istrana. L'uomo lascia moglie e due figli. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente a Istrana con molti cittadini che hanno espresso il cordoglio per la morte improvvisa dell'uomo, molto apprezzato e amato dai suoi tanti clienti.